Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 11 de agosto de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los goles de la sexta jornada de la Liga BetPlay jugada este 8, 9 y 10 de agosto.
¿Cuál fue el mejor gol de la fecha 6 del FPC?
01:40:04
Escuche el audio completo aquí:
01:40:04
