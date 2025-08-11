Familia Bolsonaro lamentó muerte de Miguel Uribe y señala a la izquierda por el atentado

La familia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro lamentó este lunes, 11 de agosto, la muerte del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe dos meses después de ser baleado, y acusó a la izquierda de estar detrás de este y otros atentados contra líderes de derechas alrededor del mundo.

El diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, dijo en redes sociales que el “lamentable” incidente refleja un “modus operandi político de la izquierda cuando se siente amenazada de perder una elección”, y agregó que ser de derecha en América supone “un riesgo”.

En tanto, Carlos Bolsonaro, hijo también del exmandatario —quien actualmente está siendo juzgado ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil por liderar un presunto intento de golpe de Estado para revertir los resultados de las elecciones de 2022— fue un paso más allá en el tono de sus declaraciones.

El también concejal de Río de Janeiro afirmó que el político colombiano fue baleado por un “criminal protegido por aliados” del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que la investigación de las autoridades colombianas sobre las razones del ataque sigue en curso y todavía no ha concluido.

Los Bolsonaro enmarcaron el atentado dentro de una serie de ataques a líderes de derecha, como el sufrido por el ahora mandatario estadounidense Donald Trump en un acto de la campaña presidencial de 2024.

También se refirieron al intento de asesinato contra su propio padre, quien fue apuñalado por un hombre con un trastorno psiquiátrico antes de los comicios de 2018, en las que el político ultra resultó vencedor.

“Siempre líderes de derecha, siempre el mismo guion”, escribió Carlos Bolsonaro.

Miguel Uribe, de 39 años y miembro del conservador Centro Democrático, buscaba la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2026.

El pasado 7 de junio, sufrió un atentado en el barrio Modelia, un menor de edad le disparó varias veces, dos de ellas en la cabeza, y el senador permaneció ingresado en un hospital más de dos meses hasta su muerte, ocurrida en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

