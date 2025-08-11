Fiscalía de Ecuador anunció investigación por la muerte de 12 neonatos en hospital de Guayaquil. Foto: Getty Images.

La fiscalía de Ecuador abrió el domingo una investigación por la muerte de 12 bebés recién nacidos en un hospital de Guayaquil (suroeste), luego de que el Ministerio de Salud indicara que dos de las muertes podían atribuirse a contaminación bacterial.

En un comunicado, la cartera dijo el sábado que “se han reportado 12 fallecimientos de pacientes neonatos por causas multifactoriales”, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, relacionadas con su nacimiento prematuro.

El Ministerio indicó que “de acuerdo con los informes levantados” la muerte de dos de ellos se puede atribuir a “una infección por Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa”, una bacteria que suele colonizar la mucosa del sistema respiratorio y gastrointestinal.

Sin embargo, el despacho desmintió versiones de prensa de esta semana que reportaron que médicos de la institución reutilizaron tubos nasales de oxígeno.

“Desvirtuamos las versiones que circulan en redes sociales sobre la reutilización de insumos médicos”, señaló.

La falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos del país es una problemática creciente que genera constantes denuncias de asociaciones de pacientes y médicos.

La tarde del sábado (9 de agosto), el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afirmó sin pruebas en la red social X que los neonatos murieron “debido a la falta de cánulas nasales (que) no cuestan más de 4 dólares”. “Así está este país, totalmente destrozado”, agregó.

La fiscalía dijo el domingo que recogerá los testimonios de “madres, testigos y otras personas que podrían conocer lo sucedido”.

El ente acusador pidió además al hospital entregar las historias clínicas de estos casos.

La estatal Defensoría del Pueblo también abrió una investigación. El domingo (8 de agosto), un delegado de la entidad recorrió el centro de salud para recabar información.

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) anunció más temprano que iniciará una auditoría.

Escuche W Radio en vivo aquí: