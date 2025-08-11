Líderes opositores de Venezuela reaccionan tras la muerte de Miguel Uribe

Tras conocerse la muerte del senador Miguel Uribe este 11 de agosto, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron su solidaridad con la familia del senador.

¿Qué dijeron los opositores venezolanos tras la muerte de Miguel Uribe?

A través de su cuenta en X, González Urrutia, ganador de la elección presidencial en Venezuela en 2024, según la oposición y quien se encuentra en el exilio, refirió que conoció a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando viajó a Madrid en octubre de 2024.

Puede leer: Perfil de Miguel Uribe Turbay: así fue su trayectoria política

“Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos. Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba”, escribió González.

Por su parte, María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad a su esposa María Claudia, a sus hijos, a todos los familiares y amigos de Miguel Uribe.

“Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay. Su vida y su lucha son un testimonio ejemplar que los acompañará siempre.

Lea además: Bogotá lamentó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Desde Venezuela, compartimos su dolor por la pérdida de un gran amigo, valiente, generoso y comprometido”, expresó la líder opositora venezolana.

Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay.



A María Claudia, sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 11, 2025