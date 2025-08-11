¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre el avión con mercenarios colombianos?

Sobre el derribo de un avión emiratí en el que viajaban decenas de mercenarios colombianos, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, dijo que Colombia cuenta con las capacidades aéreas para una eventual repatriación.

“Tenemos todas la capacidades en términos de movilidad aérea o de coordinación con otros organismos de seguridad, de tal manera que se facilite la repatriación”, dijo el ministro.

Puede leer: Madre de colombiano que murió en Ucrania dio su testimonio y pidió a los jóvenes no ir a la guerra

Además, dijo que se adelanta una investigación para determinar cómo están saliendo los colombianos a otros países para convertirse en mercenarios de guerra.

Le puede interesar: “Quería ayudar y estar del lado correcto de la historia”: militar colombiano en Ucrania

Según medios internacionales, el Ejército de Sudán se adjudicó el derribo de un avión proveniente de Emiratos Árabes Unidos que transportaba cerca de 40 mercenarios colombianos y un cargamento de armas que estarían destinadas a apoyar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).