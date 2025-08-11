“Que el miedo no nos haga perder la esperanza”: gobernador de Córdoba tras muerte de Miguel Uribe

Montería

El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta, también reaccionó al hecho que enluta a todo un país: la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrada este 11 de agosto. El político estuvo bajo observación médica desde el pasado 7 de junio, tras ser víctima de un atentado con arma de fuego en Bogotá.

“Lamento la muerte de Miguel, un joven que creyó en la política como herramienta para construir país. Hoy no solo se apaga una vida y sus ideales, también sentimos el impacto de un hecho que genera miedo, desesperanza y dolor en nuestra nación. A su esposa, familia y seres queridos, toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil. Que el miedo no nos haga perder la esperanza descansa en paz Miguel”, expresó el mandatario departamental a través de la red social X.

Lamento la muerte de Miguel, un joven que creyó en la política como herramienta para construir país.



Hoy no solo se apaga una vida y sus ideales, también sentimos el impacto de un hecho que genera miedo, desesperanza y dolor en nuestra nación.



A su esposa, familia y seres… pic.twitter.com/Ee0n6L6DR4 — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) August 11, 2025

Por su parte, el diputado de Centro Democrático en Córdoba, Carlos Gómez, manifestó que “la violencia nos arrebata a Miguel Uribe Turbay. Es un duro golpe a la democracia y a Colombia entera. No se puede apagar una voz por pensar distinto. Paz para su alma y fuerza para Colombia. Nuestras oraciones y solidaridad están con su familia”.

La violencia nos arrebata a @MiguelUribeT. Es un duro golpe a la democracia y a Colombia entera. No se puede apagar una voz por pensar distinto. Paz para su alma y fuerza para Colombia. Nuestras oraciones y solidaridad están con su familia 🇨🇴#migueluribe pic.twitter.com/UDvAjkzXFe — Carlos Gómez (@CARLOSDGE) August 11, 2025

Mientras, la Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos compartió la lamentable cifra de líderes asesinados en lo que va corrido del año 2025, siendo Miguel Uribe la víctima 97 de la violencia.

“Lamentamos continuar (como país) en estos ‘ciclos de violencia’, en medio de un conflicto sociopolítico y de Derechos Humanos que ha sido inveterado y fratricida. En Colombia se ha exacerbado la agresión por razones políticas: no se puede matar a quien piense diferente”, se expresó por parte de Cordoberxia.