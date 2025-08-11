Tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda en Buga, Valle del Cauca

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Buga

Dos hombres y una mujer fueron asesinados en el barrio Alto Bonito, del municipio de Buga, según confirmaron las autoridades del Valle del Cauca.

Las víctimas se encontraban departiendo en una vivienda cuando hombres armados les dispararon.

En el ataque, una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables y dar con su captura.

EI Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, indicó, que, con este hecho, ya suman 45 masacres registradas en lo que va del año en el país.