Un colombiano está entre grupo de indocumentados arrestados por ICE

El pasado 9 y 10 de agosto, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestaron a un grupo de extranjeros indocumentados.

Según la subsecretaria Tricia McLaughlin, estas capturas incluyeron a “aquellos condenados por violación, atropello y fuga, agresión doméstica e intento de homicidio”, quienes “representan importantes amenazas para la seguridad pública”.

“Algunos de los delincuentes arrestados durante el fin de semana incluyen violadores, intentos de asesinato y abusadores violentos”, precisó.

¿Quiénes fueron las personas arrestadas por ICE?

Algunos de los arrestos del ICE del 9 y 10 de agosto incluyen a las siguientes personas:

Zavier Elizandro Madrid-Alvarado , de 20 años, inmigrante ilegal de Honduras, condenado por agresión a un familiar en Houston.

, de 20 años, inmigrante ilegal de Honduras, condenado por agresión a un familiar en Houston. Ángel Manuel Márquez-Guachichulca , de 45 años, inmigrante ilegal de Ecuador, condenado por violación en Dayton, Ohio.

, de 45 años, inmigrante ilegal de Ecuador, condenado por violación en Dayton, Ohio. Johan Orozco-Henao , de 24 años, inmigrante ilegal de Colombia, condenado por agresión con agravantes en Salt Lake City, Utah.

, de 24 años, inmigrante ilegal de Colombia, condenado por agresión con agravantes en Salt Lake City, Utah. Pablo Rogel-Ortiz , de 40 años, inmigrante ilegal de México, condenado por robo de vehículo en Austin, Texas.

, de 40 años, inmigrante ilegal de México, condenado por robo de vehículo en Austin, Texas. Adrián Flores-Jiménez , de 37 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por atropello y fuga que causó lesiones en Butte, California.

, de 37 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por atropello y fuga que causó lesiones en Butte, California. Zi Ming Lu , de 61 años, inmigrante ilegal de origen chino, condenado por falsificación de marcas registradas, marcas de servicio y diseños con derechos de autor en el condado de Gwinnett, Georgia.

, de 61 años, inmigrante ilegal de origen chino, condenado por falsificación de marcas registradas, marcas de servicio y diseños con derechos de autor en el condado de Gwinnett, Georgia. Maynor García-Romero , de 40 años, inmigrante ilegal de origen hondureño, condenado por agresión doméstica y lesiones en Tulsa, Oklahoma.

, de 40 años, inmigrante ilegal de origen hondureño, condenado por agresión doméstica y lesiones en Tulsa, Oklahoma. José Manuel López-Arroyo , de 41 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por disparar un arma de fuego contra una vivienda o vehículo habitado en San Fernando, California.

, de 41 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por disparar un arma de fuego contra una vivienda o vehículo habitado en San Fernando, California. Reynaldo Ventura-Cruz , de 35 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, con múltiples condenas por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) en el condado de Hillsborough, Florida.

, de 35 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, con múltiples condenas por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) en el condado de Hillsborough, Florida. Margarito Carmona-Ramos, de 55 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por intento de homicidio y agresión con agravantes en el condado de Cook, Illinois.

