Un colombiano está entre grupo de indocumentados arrestados por ICE
“Algunos de los delincuentes arrestados durante el fin de semana incluyen violadores, intentos de asesinato y abusadores violentos”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.
El pasado 9 y 10 de agosto, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestaron a un grupo de extranjeros indocumentados.
Según la subsecretaria Tricia McLaughlin, estas capturas incluyeron a “aquellos condenados por violación, atropello y fuga, agresión doméstica e intento de homicidio”, quienes “representan importantes amenazas para la seguridad pública”.
“Algunos de los delincuentes arrestados durante el fin de semana incluyen violadores, intentos de asesinato y abusadores violentos”, precisó.
¿Quiénes fueron las personas arrestadas por ICE?
Algunos de los arrestos del ICE del 9 y 10 de agosto incluyen a las siguientes personas:
- Zavier Elizandro Madrid-Alvarado, de 20 años, inmigrante ilegal de Honduras, condenado por agresión a un familiar en Houston.
- Ángel Manuel Márquez-Guachichulca, de 45 años, inmigrante ilegal de Ecuador, condenado por violación en Dayton, Ohio.
- Johan Orozco-Henao, de 24 años, inmigrante ilegal de Colombia, condenado por agresión con agravantes en Salt Lake City, Utah.
- Pablo Rogel-Ortiz, de 40 años, inmigrante ilegal de México, condenado por robo de vehículo en Austin, Texas.
- Adrián Flores-Jiménez, de 37 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por atropello y fuga que causó lesiones en Butte, California.
- Zi Ming Lu, de 61 años, inmigrante ilegal de origen chino, condenado por falsificación de marcas registradas, marcas de servicio y diseños con derechos de autor en el condado de Gwinnett, Georgia.
- Maynor García-Romero, de 40 años, inmigrante ilegal de origen hondureño, condenado por agresión doméstica y lesiones en Tulsa, Oklahoma.
- José Manuel López-Arroyo, de 41 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por disparar un arma de fuego contra una vivienda o vehículo habitado en San Fernando, California.
- Reynaldo Ventura-Cruz, de 35 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, con múltiples condenas por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) en el condado de Hillsborough, Florida.
- Margarito Carmona-Ramos, de 55 años, inmigrante ilegal de origen mexicano, condenado por intento de homicidio y agresión con agravantes en el condado de Cook, Illinois.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles