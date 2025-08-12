El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que 2000 integrantes de los grupos armados organizados han sido capturados (en el último cuatrienio), incluidos 131 cabecillas de alto valor estratégico.

Destacó además que se ha logrado la disminución significativa de los registros en los delitos en casas de giros en sus diferentes modalidades: -50% a comercio, -8% a personas, -20% residencias, -29% a automotores, -22% a entidades financieras y -63% al sector de la ganadería.

“601 toneladas de cocaína han sido incautadas en 2025, un récord histórico, equivalentes a 1.500 millones de dosis de este veneno en las calles. Equivalentes a un ingreso de US$1.000 millones para los carteles de Colombia o US$18 mil millones si fuera para las mafias en EE.UU. o US$24 mil millones si fuera para las mafias en Europa. No solo son cifras, son vidas salvadas de otras naciones y de Colombia, es también seguridad para las regiones y un mejor futuro para nuestro país”, destacó Sánchez Suárez.

Informó además que se han intervenido 3.454 minas ilegales, evitando la contaminación de más de 42.000 mts cúbicos de agua y más de 2.300 personas han sido capturadas por delitos ambientales.