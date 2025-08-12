Agéndese: fecha, hora y por dónde ver América de Cali vs. Fluminense por Copa Sudamericana

Este martes 12 de agosto arrancan los octavos de final de la Copa Sudamericana con series de ida y vuelta para definir a los ocho clasificados a cuartos. En esta ronda, dos clubes colombianos están en competencia y uno de ellos entra en escena.

El segundo equipo colombiano en disputar esta fase de eliminación directa es el América de Cali, que recibe la visita de Fluminense de Brasil.

Los ‘Diablos rojos’ lograron el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de superar a Bahía de Brasil por un marcador global de 2-0 en los ‘playoffs’.

Por su parte, Fluminense aseguró su lugar entre los mejores 16 del torneo, tras terminar primero del grupo F con 13 puntos, por encima de Once Caldas.

El compromiso de ida de octavos de final entre América de Cali y Fluminense se llevará a cabo este martes 12 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero y se podrá ver por la señal de DSports y DGO.

El duelo de vuelta se realizará una semana después (martes 19 de agosto) para conocer el clasificado y rival del vencedor de la serie entre Central Córdoba y Lanús en cuartos de final. El partido se desarrollará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y en el mismo horario.

Probables formaciones:

América de Cali: Jorge Soto; Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jhon Murillo y Luis Ramos. DT: Diego Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Cano. DT: Renato Gaúcho.

América de Cali vs. Fluminense

Fecha: martes 12 de agosto.

martes 12 de agosto. Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia).

7:30 p.m. (hora de Colombia). Estadio: Pascual Guerrero.

Pascual Guerrero. Transmisión: DSports y DGO.

