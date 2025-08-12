Director territorial de la SAE, Felipe Tascon, habría insultado a funcionarios de MinEducación

En medio de una mesa técnica entre la Sociedad de Activos Especiales y el Ministerio de Educación para definir el futuro de la Fundación CECEP; Felipe Tascon, director territorial sur de la SAE habría insultado a funcionarios de la cartera.

“Usted es un reverendo come mierda, usted no tiene ni idea de eso”: dijo Tascon

#NoticiaW | Este es el momento en el que Felipe Tascon, director territorial sur de la SAE, insulta a funcionarios del Ministerio de Educación en Cali.



Esto se da en el marco de la mesa técnica entre ambas entidades para discutir sobre el futuro de la Fundación CECEP.

Esto se da después de que la SAE decidiera iniciar un proceso de liquidación por múltiples irregularidades halladas al interior de la institución.

Dicho deterioro comprende a los siguientes aspectos:

1. Deterioro patrimonial grave y sostenido:

Patrimonio neto negativo de $3.215 millones al 31 de diciembre de 2023.

Pérdidas acumuladas por $10.463 millones y pérdida del ejercicio 2023 por $1.608 millones.

Configuración: desde 2021, agravada en 2022 y 2023.

2. Incumplimiento en obligaciones laborales y contractuales:

Retrasos y falta de pago a docentes, personal administrativo y acreedores.

Configuración: desde 2022.

3. Manejo inadecuado de recursos públicos:

Préstamo por $3.000 millones efectuado en 2023 por la Sociedad de Activos Especiales efectuado con recursos públicos del FRISCO a la FCECEP, sin viabilidad financiera y sin trazabilidad clara deSu uso.

Otorgamiento de auto bonificaciones a favor del Consejo Administrativo y financiero, representado por Orfa Margarita Giraldo Alzate en calidad de rectora y representante legal, asi como de Harol Antonio Hernández Molina en calidad de Secretario Consejo Administrativo y Financiero.

Hallazgo con incidencia fiscal, eventualmente disciplinaria y penal, según Contraloria”.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

A través de su cuenta de X el ministro de Educación, Daniel Rojas, señaló que estaría mañana, 13 de agosto, en Cali para reunirse personalmente con estudiantes, profesores y directivos de la institución.

Además, le solicitó a la SAE revertir la intención de liquidar la institución.