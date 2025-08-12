Ecopetrol consolida acuerdo estratégico para producir combustibles de alta calidad

Alrededor de 1.190 millones de dólares invertirá Ecopetrol en una alianza con la Unión Sindical Obrera (USO) para la priorización de la calidad de los combustibles en la Refinería de Barrancabermeja.

Atendiendo una resolución expedida en el año 2023 por los Ministerios de Minas y energía y Medio Ambiente que ordena priorizar la generación de combustibles de alta calidad, Ecopetrol y la USO anunciaron un acuerdo estratégico para la ejecución del proyecto Línea Base de Calidad de Combustibles, para reducir las emisiones de CO2 y azufre para apoyar el crecimiento de la industria petroquímica y contribuir a la transición energética en el país.

Por otra parte, este martes 12 de agosto a las 4 de la tarde, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, revelará los resultados operativos y financieros de la compañía durante el segundo trimestre de este año.

