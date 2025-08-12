Edificio de la calle 100 con carrera 7 deberá ser construido en 2 años y medio: Tribunal de la CCB

Bogotá

En un fallo del Tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá, se declaró que Aldea Proyectos S.A.S. y el Fideicomiso Américas, las empresas que querían desarrollar el proyecto inmobiliario en la calle 100 con carrera Séptima de Bogotá, incumplieron los compromisos adquiridos con Mallplaza para la construcción y la venta de un centro comercial que operaría en esa esquina de la ciudad y, en el que incluso, hay dinero del Estado invertido.

La decisión judicial deja claro que el proyecto debía ser entregado en el año 2022, situación que no sucedió por razones ajenas a Mallplaza.

En este sentido, el Tribunal encontró que los constructores no previeron las circunstancias o los imprevistos que podría tener la obra para entregar el inmueble a tiempo, por lo tanto, no se tomaron las medidas para cumplir con los contratos suscritos con Mallplaza.

El Tribunal condenó a Aldea y al Fideicomiso América, en cabeza de Julián Bonilla, “a construir el proyecto 7-100 en un lapso no mayor a 30 meses desde que la decisión quede en firme y a ejecutar todos los actos necesarios para que Mallplaza pueda ejercer sus derechos a la propiedad sobre la parte que le corresponde del proyecto, o a devolverle a Mallplaza lo que está ha pagado como anticipo por el proyecto”.

Es decir que el constructor que incumplió tendría que devolver un poco más de 126.000 millones de pesos.

Además, se condenó a pagar las costas del proceso al Patrimonio Autónomo América Centro de Negocios y Aldea Proyecto S.A.S