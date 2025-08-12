Ejército Nacional captura extorsionista de GAO-r E10 en Arauca

El Ejército logró la captura en flagrancia de un sujeto señalado de integrar la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado residual Estructura 10 Guadalupe Salcedo, en el casco urbano del municipio de Arauca.

Este hombre fue sorprendido en el momento en que recibía la suma de cinco millones de pesos, producto de una extorsión realizada a un comerciante local.

Puede leer: El Ejército neutralizó una amenaza terrorista con la destrucción de un explosivo en el Cauca

De acuerdo con informaciones de inteligencia militar, el capturado estaría implicado en cobros extorsivos que oscilaban entre 5 y 20 millones de pesos, dirigidos a ganaderos, agricultores y comerciantes del departamento de Arauca.

Le puede interesar: Octava Brigada del Ejército confirmó la entrega voluntaria de un presunto miembro del ELN

Durante la operación fueron incautados 1 panfleto extorsivo alusivo al GAO-r E10, 1 celular y cinco millones de pesos en efectivo. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades.