El Ejército neutralizó una amenaza terrorista con la destrucción de un explosivo en el Cauca

El tránsito en el sector fue suspendido mientras se recuperaba la seguridad. Crédito: Suministrada.

El Ejército Nacional informó que neutralizó una amenaza terrorista en el norte del cauca con la destrucción de un explosivo instalado, al parecer, por las disidencias de las Farc a un costado de una vía nacional.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Caloto, resguardo de Tóez, particularmente en la vía nacional 31 que comunica al municipio con el corregimiento de El Palo.

El comandante de la Tercera División del Ejército, general Federico Mejía, manifestó que tras una alerta por parte de la comunidad se envió a una unidad militar con equipo antiexplosivo.“Tras tareas tácticas, se ubicó un cilindro de 100 libras cargado con explosivos que afortunadamente nuestros hombres lograron neutralizar”.

El oficial responsabilizó del cilindro a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc que opera en varias localidades del norte del Cauca.

El tránsito en el sector fue suspendido mientras se recuperaba la seguridad, las autoridades desconocen desde cuando el artefacto se encontraba en ese punto.