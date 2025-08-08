En Popayán ciudadanos marcharon en apoyo al expresidente Álvaro Uribe

Habitantes de Popayán se sumaron a la jornada de respaldo al expresidente Álvaro Uribe. Crédito: Suministrada.

Con un plantón en el Parque Francisco José de Caldas iniciaron las actividades donde más de 200 ciudadanos de Popayán manifestaron apoyo al expresidente Álvaro Uribe.

Posteriormente, realizaron una movilización por las principales calles del sector histórico y culminaron de nuevo en el Parque.

Manuel Agudelo coordinador del Directorio Departamental del Centro Democrático afirmó que trataba de “un respaldo de la ciudadanía con respecto a la libertad, seguridad y apoyo al expresidente enmarcado todo en derecho y el respeto a las instituciones”.

El secretario de gobierno de Popayán Víctor Fuly señaló que las actividades convocadas para la jornada terminaron sin mayores problemas.

“Se presentaron unas agresiones que no tuvieron mayor consecuencia donde intervino la Policía Nacional”.

También dijo el funcionario que algunos estudiantes pintaron un grafiti en la Iglesia de El Carmen, afectando el patrimonio histórico y material de la ciudad.

“Es una lástima que esta situación se presente, que las diferencias ideológicas, políticas no puedan ser llevadas de una mejor manera”, resaltó.

El secretario de gobierno lamentó ese hecho; sin embargo, puntualizó que la jornada transcurrió en calma y sin mayores contratiempos.