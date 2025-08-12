JEP rechaza tutela del secretariado de Farc y sigue juicio por secuestros

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró improcedente la tutela que había presentado el antiguo secretariado de las Farc en la que expusieron varios reparos al tribunal indicando que se les estaba vulnerando el debido proceso y solicitaban frenar el juicio que se adelanta.

Los magistrados de la Sección consideraron que la tutela era improcedente, puesto que aún hay escenarios procesales en los que se pueden resolver las controversias.

La jurisdicción al mismo tiempo señaló que la modificación de las calificaciones jurídicas es un escenario jurídico que puede ser controvertido en los espacios procesales; asimismo, resaltó que en caso de no estar de acuerdo con la sentencia que se imponga, los comparecientes pueden apelar el fallo ante la Sección de Apelación.

“Sobre la crítica a la facultad que tienen las víctimas para presentar proyectos de Sanción Propia, la magistratura concluyó que los cuestionamientos presentados por los exjefes del último Secretariado de las Farc-EP en la acción de tutela se basan en supuestos futuros y, por tanto, resultan inexistentes”, agregó la JEP.

Adicionalmente, negó la petición del secretariado encaminada a que se emitiera una sola resolución de conclusiones.