Luto en el Caribe: murió el periodista Édgar García Ochoa ‘Flash’

Después de varios días de permanecer hospitalizado en la Clínica General del Norte en Barranquilla, falleció el destacado periodista Édgar García Ochoa ‘Flash’.

A sus 81 años, se confirmó el deceso del profesional e ícono del periodismo en la región Caribe.

García Ochoa creció en Cartagena y posteriormente se radicó en la capital del Atlántico.

Durante su carrera, se destacó en diferentes roles en el periódico El Heraldo, el diario Al Día, y en el canal de televisión CTV Barranquilla.

‘Flash’ como también era conocido, también se destacó en el gremio por su relación con artistas como Shakira y Julio Iglesias.

En el caso de Shakira, ha sido denominado como uno de sus impulsores, debido a su cercanía durante los inicios de la carrera de la cantante.

Dicha relación, lo llevó a escribir un libro sobre historias inéditas y anécdotas sobre la artista y sus comienzos en la música.

Según se conoció, su deceso se produjo después de presentar complicaciones al registrar úlceras gástricas.