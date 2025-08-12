Luto en el Caribe: murió el periodista Édgar García Ochoa ‘Flash’
El destacado profesional nació en Sincelejo y falleció este lunes 11 de agosto en la Clínica General del Norte en Barranquilla.
Después de varios días de permanecer hospitalizado en la Clínica General del Norte en Barranquilla, falleció el destacado periodista Édgar García Ochoa ‘Flash’.
A sus 81 años, se confirmó el deceso del profesional e ícono del periodismo en la región Caribe.
García Ochoa creció en Cartagena y posteriormente se radicó en la capital del Atlántico.
Durante su carrera, se destacó en diferentes roles en el periódico El Heraldo, el diario Al Día, y en el canal de televisión CTV Barranquilla.
‘Flash’ como también era conocido, también se destacó en el gremio por su relación con artistas como Shakira y Julio Iglesias.
En el caso de Shakira, ha sido denominado como uno de sus impulsores, debido a su cercanía durante los inicios de la carrera de la cantante.
Dicha relación, lo llevó a escribir un libro sobre historias inéditas y anécdotas sobre la artista y sus comienzos en la música.
Según se conoció, su deceso se produjo después de presentar complicaciones al registrar úlceras gástricas.