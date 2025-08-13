9.200 galones de hidrocarburos fueron recuperados en Cesar por las autoridades

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, realizó una operación en el municipio de Pailitas, Cesar, con el objetivo de contrarrestar el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en esta zona del país.

Durante la operación se logró la captura de 4 personas por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, dos válvulas ilícitas inhabilitadas, la recuperación de 9.200 galones de hidrocarburos, la incautación de 3 vehículos y 7 celulares.

El modus operandi de esta organización consistía en instalar válvulas clandestinas para extraer el hidrocarburo, destinando estos recursos a financiar cultivos y minería ilícita en los departamentos de Norte de Santander y sur de Bolívar.