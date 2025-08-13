Actualidad

9.200 galones de hidrocarburos fueron recuperados en Cesar por las autoridades

Durante la operación se logró la captura de 4 personas por el delito de apoderamiento de hidrocarburos.

Policía Nacional imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Policía Nacional imagen de referencia. Foto: Getty Images. / JAIME SALDARRIAGA

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, realizó una operación en el municipio de Pailitas, Cesar, con el objetivo de contrarrestar el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en esta zona del país.

Durante la operación se logró la captura de 4 personas por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, dos válvulas ilícitas inhabilitadas, la recuperación de 9.200 galones de hidrocarburos, la incautación de 3 vehículos y 7 celulares.

El modus operandi de esta organización consistía en instalar válvulas clandestinas para extraer el hidrocarburo, destinando estos recursos a financiar cultivos y minería ilícita en los departamentos de Norte de Santander y sur de Bolívar.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad