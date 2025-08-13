Alcalde de Barranquilla rechazó supuestos planes para atentar contra Federico Gutiérrez

Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se pronunció en rechazo a los supuestos planes de atentar contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

A través de su cuenta de X, el mandatario de los barranquilleros aseguró que, no se puede permitir que le sigan arrebatando la paz al país.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad con el también alcalde, pidiéndole al Gobierno nacional tomar medidas de protección.

“Increíble. ¡Este no es el país que merecemos! No podemos permitir que nos sigan arrebatando la tan anhelada paz. Toda la solidaridad con nuestro amigo y alcalde Fico Gutiérrez. Una vez más, le pedimos al Gobierno Nacional protección, ningún colombiano merece vivir inseguro ni amenazado”, afirmó Char.

Finalmente, el mandatario expresó la necesidad de garantizar la seguridad de los alcaldes, gobernadores y de toda la población civil en el territorio.

“Los alcaldes, gobernantes y toda la población civil necesitamos garantías para nuestra seguridad”, concluyó.