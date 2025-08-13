Ataque cibernético afecta servicios digitales de la Gobernación de Bolívar / picture alliance

Un ataque informático registrado en la mañana de este miércoles afecta los servidores de la Gobernación de Bolívar, ocasionando la suspensión temporal de sus trámites y servicios en línea.

Miles de usuarios que diariamente acceden a la página web institucional y a otras plataformas digitales han resultado afectados para la realización de sus trámites digitales.

De acuerdo con la gobernación de Bolívar ya un equipo de técnicos especializados trabajan para restablecer la normalidad.

Entre tanto las primeras indagaciones señalan que “se trató de un ataque planificado con el objetivo de deshabilitar el sistema”.