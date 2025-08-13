Atlético Nacional empató 0-0 con São Paulo en la Copa Libertadores: Edwin Cardona falló dos penales

Edwin Cardona lanza y falla un penalti durante el partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional y el São Paulo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de JAIME SALDARRIAGA/AFP vía Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA

Atlético Nacional dejó escapar este martes un triunfo en casa al empatar sin goles con el São Paulo el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, en el que Edwin Cardona tuvo una noche para olvidar al desperdiciar dos cobros de penal.

El São Paulo, sin mostrar gran calidad, la sacó barata en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, gracias en parte a la mala suerte de Cardona, que erró los cobros en los minutos 12 y 66.

Desde el comienzo, Nacional intentó hacer valer su condición de local para acabar con el invicto del São Paulo, pero tropezó con la incapacidad para definir a pesar de las arremetidas de Marlos Moreno, figura del partido y una amenaza constante para el arco del portero Rafael.

Cardona desperdició la opción más clara de gol en el primer tiempo al lanzar en el minuto 12 por fuera del palo izquierdo de Rafael un penalti señalado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera luego de una discutida mano en el área de Nahuel Ferraresi.

Después del descanso Nacional volvió con la misma vocación ofensiva y estuvo a punto de abrir el marcador, primero con un disparo de Cardona que parecía ir para dentro, pero se desvió cerca del palo izquierdo, y luego con otro espectacular remate de Zapata que dio en el palo derecho de Rafael.

A los 58, el São Paulo se salvó de nuevo cuando Marlos Moreno, en una veloz descolgada, sirvió el balón para Hinestroza que de manera increíble pegó en el palo.

Vino entonces el segundo penalti para Nacional, otra vez por una falla de Ferraresi, que cometió una falta sobre Morelos y la suerte le volvió a dar la espalda a Cardona, que lanzó de nuevo sobre el palo izquierdo y Rafael alcanzó a desviar el balón.

Los locales no aflojaron en su empeño de anotar con un disparo de Marlos Moreno justo antes de ser sustituido y otro de Matheus Uribe, que entró al final por Zapata, pero tampoco encontró la ruta del gol, con lo cual la llave se definirá el 19 de agosto en la visita de São Paulo al estadio Morumbi.

Escuche W Radio en vivo aquí: