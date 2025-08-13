Once Caldas ganó 1-0 y tomó ventaja en la Copa Sudamericana con gol de Dayro Moreno ante Huracán

El defensa de Huracán, Nehuen Paz, y el delantero de Once Caldas, Michael Barrios, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas y Huracán en el estadio Palogrande en Manizales, Colombia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de JOHN BONILLA/AFP vía Getty Images) / JOHN BONILLA

Once Caldas salió este martes 12 de agosto con ventaja del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Palogrande de Manizales ante Huracán, al que superó por 1-0 con la anotación de penalti de Dayro Moreno, el único capaz de vencer al arquero Hernán Galíndez, figura con sus paradas.

Los anfitriones jugaron sin complejos desde el primer minuto y pusieron contra las cuerdas al ‘Globo’, que tuvo que ser rescatado al comienzo en cuatro oportunidades por el portero Hernán Galíndez antes del descanso; tres de esas intervenciones fueron los mano a mano con Michael Barrios, el jugador más peligroso del local y un verdadero dolor de cabeza para el visitante.

Entre esas explosiones de velocidad de Barrios, que nunca pudo controlar César Ibáñez, también vino un cabezazo de Kevin Cuesta, otra prueba para Galíndez que terminó en atajada, mientras que en el pasaje de más efervescencia de los colombianos fue Dayro Moreno el que por poco sorprende con un lanzamiento a unos 30 metros tras notar algo adelantado al arquero ecuatoriano.

El equipo de Frank Kudelka sintió el rigor de los 2.150 metros de altura de Manizales, al tener que correr detrás de la pelota y apenas conformarse en la primera parte con un tibio remate de Juan Francisco Bisanz y la incursión de Matías Tissera, que no representó mayor problema para el portero James Aguirre.

Huracán intentó reaccionar en la segunda parte con el ingreso de Luciano Giménez y Gabriel Alanís, pero cuando estaba tomando vuelo se encendió Mateo Zuleta para ponerle la pelota en el área a Barrios, que fue derribado por Ibáñez y el juez brasileño Ramón Abatti no dudó en sancionar la pena máxima, de la que se hizo cargo Dayro Moreno para engañar a Galíndez y poner a ganar al cuadro blanco al minuto 57.

Lo intentó con Mateo García, Felipe Gómez y Jefry Zapata, quienes confirmaron al arquero Galíndez como figura por sus paradas en el cierre del encuentro.

En el estadio Tomás Adolfo Ducó se jugará la revancha el martes 19 de agosto a las 5:00 de la tarde. El equipo que avance a los cuartos de final tendrá que medirse con el ganador de la llave entre los ecuatorianos Independiente del Valle y Mushuc Runa.

