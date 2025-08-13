¿Colombia coopera con vuelos de deportación desde EE.UU? ‘Zar de la frontera’ respondió a W Radio

El ‘zar de la frontera’ lanzó una dura advertencia desde la Casa Blanca.

Tom Homan, en declaración a medios y en respuesta a una pregunta de W Radio en Washington D.C. explicó que, en este momento, Colombia y otros países del hemisferio occidental están cooperando con los vuelos de deportación, pero lanzó una advertencia clara.

“Sí. Bueno, solo mientras todos estén cooperando, porque lo saben. Si no quieren recibir de vuelta a sus nacionales, los enviaremos a un tercer país (...) Algo es seguro: una amenaza ilegal y criminal, una amenaza para la seguridad pública o para la seguridad nacional, no se queda aquí. Así que, o el país los recibe de vuelta, o los enviaremos a un tercer país seguro”, dijo.

De igual manera, también confirmó que ICE trabaja con varios estados para establecer nuevos centros de detención de migrantes similares al que opera en Florida.

Además, aseguró que la Academia de ICE dedica una parte importante de su formación a funciones y responsabilidades policiales, incluyendo derechos constitucionales y uso de esposas, con el fin de capacitar al personal en tareas fuera del ámbito habitual de la agencia.

“Entrenamos en funciones policiales para que estén bien preparados para ayudar en cualquier misión de aplicación de la ley”, señaló.

Sobre el reclutamiento, Homan indicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha recibido 100.000 solicitudes para unirse a ICE, pero que el objetivo es contratar solo a 10.000 agentes.

Finalmente, consultado sobre posibles redadas en la capital estadounidense, fue contundente: “Vas a ver más deportaciones saliendo de Washington D.C. de las que has visto antes, te lo garantizo”.