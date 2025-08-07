Trump recurrió a cárceles locales para albergar migrantes ante alza del 49 % en detenciones

US President President Donald Trump tours a migrant detention center, dubbed "Alligator Alcatraz," located at the site of the Dade-Collier Training and Transition Airport in Ochopee, Florida on July 1, 2025. President Trump is visiting a migrant detention center in a reptile-infested Florida swamp dubbed "Alligator Alcatraz." Trump will attend the opening of the 5,000-bed facility -- located at an abandoned airfield in the Everglades wetlands -- part of his expansion of deportations of undocumented migrants, his spokeswoman said. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La Administración de Donald Trump ha recurrido a hasta 150 cárceles locales para retener a migrantes ante una subida del 49 % en la cifra de personas que están detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) desde que comenzó su presidencia en enero.

El ICE tenía 55.568 migrantes bajo custodia en la primera mitad de julio, casi 18.000 más que los 37.317 de finales de enero, según los últimos datos oficiales de la agencia, que usa cárceles de condados, prisiones federales, y nuevos centros de detención, como ‘Alligator Alcatraz’ en Florida, para lidiar con esta subida.

En este contexto, ICE tuvo en junio 436 sitios “activos”, que retuvieron al menos a una persona en el mes, un incremento del 7,13 % frente a los 407 de enero, cuando comenzó la gestión de Trump, y 14,44 % más que el mismo mes de 2024, documenta Vera, organización civil que indaga las detenciones.

Esta y otras asociaciones han documentado migrantes en sitios no reportados en los informes de ICE, por lo que la Prison Policy Initiative registró un promedio de 10.547 retenidos en 80 cárceles locales entre mayo y junio, mientras que The Marshall Project identificó 6.600 detenidos en 150 cárceles locales.

Tres de cada cuatro sitios que reportan migrantes detenidos por encima de su capacidad, 30 de 45, son cárceles de los condados, señala la asociación con base en los 181 centros que sí reporta ICE de forma oficial en julio, de acuerdo con TRAC.

La dificultad de obtener una cifra concreta de detenidos en prisiones se explica por la “falta de transparencia” en los informes de ICE, asegura a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC.

Como ejemplo, cita a ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detenciones al oeste de Miami que abrió el 3 de julio, que no estaba listado en las estadísticas de ICE pese a los “reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí”.

“Hay una falta de transparencia aquí, tenemos un montón de información, hay un montón de sitios que tienen y cambian con el paso del tiempo, hay un montón de reportes sobre añadir nuevos centros que están apareciendo”, explica en una entrevista.

Escucha W Radio en vivo aquí: