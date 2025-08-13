Consejo de Estado decretó pruebas en proceso que busca “muerte política” de David Racero

La Sala de Decisión del Consejo de Estado decretó distintas pruebas con el fin de evaluar si accede o no a decretar la pérdida de investidura o “muerte política” del representante del Pacto Histórico, David Racero, por cuenta de los audios revelados por El Reporte Coronell en el que fue encontrado negociando puestos en el SENA, y por lo cual fue demandado por el abogado Samuel Ortiz Mancipe.

El despacho, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, determinó incorporar un total de 11 pruebas al expediente, las cuales serán valoradas para revisar si el congresista habría incurrido en tráfico de influencias y por ende tendría que perder su investidura.

Dentro de las pruebas decretadas aparecen varios informes de El Reporte Coronell en el que fueron revelados los audios que tienen en aprietos a David Racero, así como también aquellos en los que quedó en evidencia la presunta participación de su tío José Mayorca, otras relacionadas con procesos de contratación en el SENA, más en las que aparece el director del SENA en el Cesar, Jesús Alberto Namén, así como copia de seis contratos.

De acuerdo con lo indicado por el despacho del consejero Duque Gutiérrez, tras el recaudo de las presentes pruebas, próximamente será fijada la audiencia pública de pérdida de investidura, en la que será escuchado tanto el demandante así como la defensa que haga David Racero, lo cual se convierte en prácticamente el último paso antes de conocer el fallo.

Adicionalmente, el Consejo de Estado negó una solicitud del abogado Ortiz Mancipe, denunciante, en la cual pedía que el congresista del Pacto Histórico fuera multado, debido a que no habría trasladado a la parte demandante su contestación a los cargos de la demanda de pérdida de investidura.