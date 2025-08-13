Actualidad

Ecopetrol registró una caída en ganancias de 46,4% durante el segundo trimestre de 2025

La petrolera volvió a niveles de pandemia.

Ecopetrol imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Ecopetrol imagen de referencia. Foto: Getty Images. / JUAN BARRETO

Alejandro Artega

Ecopetrol continúa registrando reducción en sus ganancias, para el periodo abril - junio, registró una caída de 46,4 por ciento.

La compañía registró una caída en la utilidad neta durante el segundo trimestre y se ubicó en 1,8 billones de pesos, durante el mismo período del año anterior las utilidades fueron de 3,4 billones de pesos.

Según lo informado por Ecopetrol, los ingresos de la compañía durante el período abril - junio fueron de 29,7 billones.

Por otra parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que en cuanto a la producción de barriles diarios, la empresa registró el índice más alto de los últimos 10 años, con 751 mil barriles diarios durante el primer semestre de 2025.

Entre tanto, el Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización, ebitda, fue de 11,1 billones de pesos.

Cabe señalar que este indicador de la petrolera volvió a niveles de pandemia, cuando estuvo por debajo de los 2 billones de pesos.

