Ecopetrol registró una caída en ganancias de 46,4% durante el segundo trimestre de 2025
La petrolera volvió a niveles de pandemia.
Ecopetrol continúa registrando reducción en sus ganancias, para el periodo abril - junio, registró una caída de 46,4 por ciento.
La compañía registró una caída en la utilidad neta durante el segundo trimestre y se ubicó en 1,8 billones de pesos, durante el mismo período del año anterior las utilidades fueron de 3,4 billones de pesos.
- Le puede interesar: Ecopetrol consolida acuerdo estratégico para producir combustibles de alta calidad
Según lo informado por Ecopetrol, los ingresos de la compañía durante el período abril - junio fueron de 29,7 billones.
Por otra parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que en cuanto a la producción de barriles diarios, la empresa registró el índice más alto de los últimos 10 años, con 751 mil barriles diarios durante el primer semestre de 2025.
- Vea aquí: Firma legal estadounidense advirtió a Junta de Ecopetrol sobre potencial investigación de la SEC
Entre tanto, el Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización, ebitda, fue de 11,1 billones de pesos.
Cabe señalar que este indicador de la petrolera volvió a niveles de pandemia, cuando estuvo por debajo de los 2 billones de pesos.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles