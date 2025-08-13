Identifican al hincha que habría iniciado disturbios en el Atanasio Girardot. Foto tomada de X @ManuelVillaMe

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que las autoridades ya identificaron al presunto responsable de los disturbios ocurridos la noche del 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, durante el partido entre Atlético Nacional y São Paulo por la Copa Libertadores.

El señalado es Allan Aquino de Souza, hincha del equipo brasileño, quien, según las autoridades, habría iniciado las agresiones que involucraron a seguidores de ambos clubes y obligaron a la intervención de la Policía.

Allan Aquino de Souza, hincha de Sao Paulo, fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido esta noche. El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la policía, y a las… pic.twitter.com/sSp0MIqYug — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) August 13, 2025

Villa aseguró que “el tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades”, pero fue localizado pocos minutos después.

Al hombre se le impuso un comparendo y será deportado. Hasta el momento no se reportan heridos por la riña, que comenzó durante el encuentro y se intensificó tras el empate 0-0.