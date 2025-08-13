Procuraduría pide tumbar la personería jurídica del partido de Mauricio Lizcano

La Procuraduría le pidió a la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbar la resolución del Consejo Nacional Electoral que le otorgó la personería jurídica al partido Gente en Movimiento, liderado por el exministro Mauricio Lizcano.

El reconocimiento legal a la colectividad había sido otorgado al aplicársele los mismos parámetros que le fueron empleados al Nuevo Liberalismo por cuenta de los actos de violencia como el asesinato de Luis Carlos Galán, que dejó acéfalo a ese partido político.

Pero, en criterio del Ministerio Público, tales preceptos no se acompasaban a la situación de Gente en Movimiento (que había expuesto el secuestro en su momento de Óscar Tulio Lizcano González, padre de Mauricio, a manos de las Farc).

“Si bien existieron actos de violencia graves contra el señor LIZCANO GONZÁLEZ, ellos no tuvieron relación de causalidad directa y efectiva con la no participación política de alguna agrupación denominada Gente en Movimiento que contara con el atributo de la personería jurídica, y que la hubiese perdido a consecuencia de su mengua participativa por el hecho mismo del secuestro” señala el documento de 30 páginas.

Para el ente de control, respaldando la demanda del abogado Samuel Ortiz Mancipe, aun con todo lo grave que significó el secuestro de Oscar Tulio Lizcano por parte de la extinta guerrilla, no existe forma de hilar esos hechos padecidos por el congresista conservador con la fundación de Gente en Movimiento y alguna limitación a su participación electoral.