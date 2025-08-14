Ecopetrol inició distribución de combustible marino, amigable con el medio ambiente

Recientemente, se confirmó que Ecopetrol inició la distribución de combustible marino, amigable con el medio ambiente

De acuerdo con la petrolera, esta iniciativa permitirá el suministro de combustibles más limpios en la región Caribe y también reducirá alrededor de 27 mil toneladas de CO2e por año lo que, según los cálculos entregados por Ecopetrol, equivale a evitar la deforestación de cerca de 153 hectáreas de bosque seco tropical.

Esta distribución de combustibles más amigables con el medio ambiente, además de contribuir con el abastecimiento en la región, también ayudará a impulsar la transición energética en los mares del país.

Ecopetrol manifestó que con este tipo de iniciativas Colombia se convierte en un referente regional junto con Brasil para reducir la huella de carbono. “De esta forma, Ecopetrol avanza en la senda de los combustibles sostenibles, que inicio con el desarrollo, del jet y el diésel coprocesador con materias primas renovables, para contribuir con la reducción de la huella de carbono y a la transición energética de los diferentes sectores de transporte del país”.

Advierte la compañía que este combustible cuenta con un 2 por ciento de biodiesel de combustible marino, promoviendo el uso de energías renovables y reducción de emisiones a la atmósfera.