Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizan el racismo en el FPC y como este debe ser sancionado por parte de la Dimayor

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025

01:38:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Peláez y De Francisco.

Escuche el audio completo aquí:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025

01:38:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad