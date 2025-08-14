Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizan el racismo en el FPC y como este debe ser sancionado por parte de la Dimayor
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025
01:38:03
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Peláez y De Francisco.
Escuche el audio completo aquí:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 14 de agosto de 2025
01:38:03
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles