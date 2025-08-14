“Estamos trabajando a pérdidas”: productor de maíz en Córdoba

Montería

A las quejas de sectores productivos como el arroz y otros, se suman los maiceros del departamento de Córdoba, quienes han advertido que hoy estarían trabajando a “pérdidas” por los bajos precios de este importante producto.

“Hoy estamos trabajando a pérdidas, de hecho, ya vamos a perder plata porque no alcanzamos a cubrir los costos con el precio que ya tenemos del maíz; el daño está hecho”, sostuvo el productor de maíz, Milton Crawford.

En ese sentido, el agricultor hizo un llamado al Gobierno Nacional para que miren al sector, teniendo en cuenta que este es un producto base para la seguridad alimentaria en el país.

“Esperamos que el Gobierno se ponga la mano en el pecho y se apropie de la agricultura y haga que el campo sea una cosa rentable. Nosotros no participamos sino de la economía de producir alimentos, pero no nos tienen en cuenta como productores”, agregó el productor.