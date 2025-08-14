Muelle 13 de Buenaventura: Contraloría alerta impacto fiscal para el Estado si hay decisión judicial

El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, alertó que si hay una “decisión desfavorable” en materia judicial por la modificación que hizo el Gobierno del contrato del Muelle 13 de Buenaventura con el Grupo Portuario, quitándole la operación, “no solo podría comprometer la estabilidad jurídica del proceso de reversión del Muelle 13, sino que generaría impactos fiscales significativos para el Estado, derivado de indemnizaciones”.

El Contralor agregó que ha emitido alertas tanto a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares como a la ANI advirtiendo la necesidad de prevenir riesgos que puedan poner en riesgo el patrimonio público y los intereses de la Nación.

De este modo, el ente de control le dijo a la ANI desde junio de los posibles riesgos jurídicos y económicos de un fallo desfavorable en la disputa con el Grupo Portuario.

Aunque este Grupo ha pedido una conciliación a la ANI, esta entidad no ha accedido. La empresa, además, pide una indemnización por 250 millones de dólares por las afectaciones.

Recordemos que el Consejo de Estado ratificó en julio lo dicho por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que suspendió la resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que buscaba revocar una prórroga a dicho contrato.

Por tanto, el Grupo Portuario esperaba que le devolvieran la operación del Muelle 13 tras ese fallo, lo cual no ha ocurrido.

