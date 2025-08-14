Ordenan desalojo de familiares de exnarco del Cartel de Sinaloa que vivían en lujosa casa de SAE

La Sociedad de Activos Especiales anunció que, en un inmueble en Cartagena, incautado hace varios años, habitaban los familiares de un poderoso narcotraficante, vinculado con el Cartel de Sinaloa, que pagó pena de prisión en una cárcel de Estados Unidos.

Amelia Pérez, presidente de la SAE, agregó que, al parecer, la persona encontrada en este lugar era su compañera sentimental.

Los familiares tienen cinco días para desalojar el lujoso predio.

El inmueble, con playa propia y dotado de lujos, está vinculado a un proceso de extinción de dominio, luego de que las autoridades judiciales establecieran que allí eran llevadas niñas menores de edad, quienes habrían sido sometidas a pornografía infantil y luego trasladas a México, donde fueron instrumentalizadas sexualmente por bandas del narcotráfico de ese país.

“Dichas personas fueron sorprendidas dentro del inmueble, en el desarrollo de una diligencia de inspección, vigilancia y control adelantada por la Dirección Territorial Caribe de la SAE, con acompañamiento de la Policía Nacional, que buscaba garantizar el control y la correcta administración de los bienes incautados”, señaló la SAE en un comunicado.

La lujosa casa era propiedad de ‘Inversiones La Lupana’, y sobre ella recaía una medida cautelar.

Durante la diligencia llevada a cabo este miércoles fue capturado un hombre que tenía orden de captura por concierto para delinquir.