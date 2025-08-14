“Perseveramos en la convicción de su inocencia”: defensa de Álvaro García tras orden de libertad

La defensa del exsenador Álvaro García Romero se pronunció tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le otorgó la libertad por vencimiento de términos en el marco del proceso por desplazamiento forzado derivado de la masacre de Macayepo, por la que fue condenado.

En su declaración, los abogados Luis Felipe Aguirre y Santiago Aguirre señalaron que el senador enfrentará la continuación del juicio en libertad y que confían en que, según su criterio, se demuestre su inocencia.

“Ordenar la libertad del señor García Romero no solo sería un acto de respeto al debido proceso, sino también una manifestación de que esta garantía aplica a cualquier ciudadano”, se lee.

Asimismo, defendieron que no han incurrido en maniobras dilatorias y solamente han aplicado todas las herramientas que el derecho les permite. También desestimaron al testigo Jairo Castillo Peralta ‘Pitirri’.