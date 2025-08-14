Policía rescató a bebé recién nacido que había sido abandonado en bolsas de basura en Montería

Policía rescató a bebé de dos días de nacido que había sido abandonado en bolsas de basura en Montería. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Montería

Cuando la temperatura en Montería alcanzaba los cerca de 39 grados centígrados este jueves, 14 de agosto, el llanto de un bebé alertó a la comunidad del centro de la capital cordobesa, donde fue abandonado en bolsas de basura con apenas dos días de nacido. Tras el lamentable cuadro, la Policía acudió al llamado de la ciudadanía y rescató al menor.

Según las autoridades, el bebé fue ubicado en la calle 30 del barrio El Edén, en un punto de acopio de basura.

Le puede interesar en La W: Rescatan a dos personas que habrían sido secuestradas bajo la modalidad de falso servicio en Córdoba

“Al llegar al sitio indicado, revisan de forma rápida que el recién nacido tuviera signos vitales y simultáneamente coordinan una ambulancia, trasladándola de forma eficaz al hospital San Jerónimo de Montería. Pasados minutos de valoración por los galenos, arrojan un parte favorable, indicando que la menor se encuentra estable y fuera de peligro”, se informó por parte de la Policía Metropolitana de Montería.

Tras el lamentable hecho, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, reaccionó a través de la red social X, precisando que “es profundamente doloroso y decepcionante que en nuestra ciudad ocurra algo así: un bebé de apenas 2 días de nacido fue encontrado abandonado cerca de un contenedor de basura, en inmediaciones de la glorieta de la calle 29. Hoy está fuera de peligro y recibiendo atención médica en el hospital San Jerónimo, gracias a la rápida activación de los protocolos de protección”.

“Rechazamos con absoluta firmeza cualquier acto que ponga en riesgo la vida de un niño. Hacemos un llamado urgente a la comunidad: si tiene información que permita esclarecer los hechos, entréguela de inmediato a las autoridades. Proteger a nuestros niños es un deber de todos, y en esta administración es una prioridad absoluta”, agregó.

Las autoridades investigan el hecho para establecer responsabilidades, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontró el menor.