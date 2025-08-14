Rescatan a dos personas que habrían sido secuestradas bajo la modalidad de falso servicio en Córdoba. Foto: captura de video.

Soldados del Gaula Militar Bajo Cauca de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional en conjunto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron el rescate de un hombre y una mujer que habrían sido secuestrados tras ser engañados mediante la modalidad de falso servicio en cercanías al corregimiento Belén, del municipio de Buenavista, Córdoba, “donde las víctimas prestarían un supuesto servicio de inseminación bovina”.

“Las autoridades fueron alertadas de la situación a través de una llamada en la línea 147, en la que un hombre manifestaba que dos de sus compañeros se encontraban retenidos por personas que se identificaron vía telefónica como miembros del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo”, reveló el Ejército.

“Mencionados sujetos estarían exigiendo la suma de 8.500.000 pesos por liberar a los dos trabajadores y no atentar contra su vida. De forma oportuna, el personal militar y judicial activó el plan de reacción y el dispositivo de búsqueda, lo que permitió el rescate de los secuestrados sanos y salvos, evitando que se efectuara el pago del dinero exigido”, agregaron las fuerzas militares.

Según cifras del Gaula Militar, en lo que va corrido del año más de 20 personas habrían sido secuestradas en Córdoba bajo esta modalidad.

“Por ello, invita a la población a que denuncie en la línea 147 hechos extorsivos u otra actividad delictiva que se esté llevando a cabo en sus comunidades y que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, puntualizaron las autoridades.