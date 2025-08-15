Hocol respondió a denuncias de su expresidente por persecución y malos manejos

Hocol, filial de Ecopetrol, respondió a la carta enviada por el expresidente de la compañía Luis Enrique Rojas, en la que expuso en 13 páginas que, según él, existió una supuesta persecución en su contra después de que él advirtiera a la junta directiva de la compañía sobre malos manejos y el riesgo de un detrimento patrimonial.

Sobre el presunto detrimento patrimonial que el exfuncionario advirtió que se podría materializar en Hocol, “cercano a los 300 millones de dólares, equivalente a 1,2 billones de pesos”, la empresa manifestó que, “con base en los análisis técnicos y financieros realizados, no existe configuración alguna de pérdidas ni detrimento patrimonial para la compañía”.

Esto, según Hocol, se pudo confirmar tras la verificación realizada por los entes de control y solicitud de información y que fueron atendidas de manera oportuna.

Hocol también desmintió que en la oficina del expresidente de la compañía hubiera cámaras y micrófonos instalados, considerando que, en la carta, Rojas dijo que personal de inteligencia le confirmó que en cinco lugares de su antigua oficina había equipos instalados.

“Dicha visita no arrojó resultados ni evidencias de la presencia de dispositivos de vigilancia”, señaló Hocol en su comunicado.

Frente a la caída en la producción, Hocol también desvirtuó lo afirmado en la carta que daba cuenta de una caída en la producción de 5.000 barriles por día. “Cabe aclarar que, a la fecha, la compañía no ha registrado caídas de producción de 5.000 barriles. Por el contrario, tiene un promedio acumulado a la fecha de 35.672 barriles de petróleo equivalente por día”, señaló Hocol.

Finalmente, Hocol aseguró que adelantará acciones legales como respuesta a las informaciones del expresidente Luis Enrique Rojas.

