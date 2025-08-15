La policía captura a presunto miembro del ‘Clan del Golfo’ por triple homicidio al oriente de Caldas

Manizales

La captura de alias ‘Siete’ se produjo en el municipio de Marquetalia (Caldas), donde alias ‘Siete’, de 36 años, sería el presunto autor intelectual y material del triple homicidio, donde Jhon Alexander Rojas, Steven Rodríguez y Jaime Pulecio, fueron encontrados sin vida y con heridas de arma de fuego cerca al centro poblado de Guarinocito el pasado 18 de julio.

El teniente coronel Luis Fernando Sandoval Rico, subcomandante de la Policía Caldas, manifiesta que “en tiempo récord se esclarece este caso,en solo 22 días fue posible el despliegue integral del proceso investigativo que permitió identificar y capturar al autor material e intelectual del crimen”.

El Comandante Sandoval, agrega que están focalizados en desarticular las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de los caldenses. Con una orden judicial emanada por el Juzgado tercero promiscuo municipal de Victoria, varios uniformados lo detuvieron por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Según las investigaciones, el señalado ejercía control sobre las rentas ilegales del ‘Clan de Golfo’ en Victoria, La Dorada, Marquetalia y Pensilvania; llevaba un año en esa parte del departamento y habría obtenido ganancias cercanas a los 45 millones de pesos.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y cobijado con medida de aseguramiento intramural por dichos delitos.