Lotería del Quindío: resultados del 14 de agosto de 2025

La Lotería del Quindío se juega todos los jueves a las 10:30 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día se juega la Lotería de Bogotá. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería del Quindío HOY 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto de 2025 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 2976 es: 5649 de la serie 88.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:

La Lotería del Quindío fue creada en 1966 como iniciativa de la Beneficencia del departamento del Quindío, con la firma del entonces gobernador Ancízar López López. El primer sorteo se llevó a cabo el 9 de febrero de 1967 con un plan que incluyó un premio mayor de $150.000 en aquel entonces.

¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para comercializar la Lotería del Quindío se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $3.000 para adquirir una de las cuatro fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $13.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cómo comprar la Lotería del Quindío en línea?

Ingrese a la página de la lotería.

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired, LotiColombia.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Quindío?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Quindío tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 2.000′000.000 pesos.

¿Qué puede ganar por aproximación de número?

Última Premio Mayor: 107.314 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).