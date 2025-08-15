Millonaria multa contra Almacenes Éxito por no mostrar precios de los productos, entre otras razones

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa a Almacenes Éxito por $691 millones de pesos por vulnerar los derechos de los consumidores como:

No mostrar visualmente el precio total de los productos ofrecidos.

Exigir la factura para hacer efectiva la garantía.

Dar promociones sin decir el número de productos disponibles.

La entidad señaló que el no mostrar el precio de los productos “habría afectado el derecho de los consumidores a recibir información mínima sobre estos valores, con el fin de comparar las distintas opciones ofrecidas en el mercado y, de esta forma, haber podido adoptar decisiones razonadas y adecuadas, de acuerdo con sus necesidades y su presupuesto”.

Asimismo, la SIC aseguró que no es permitido exigir la tirilla de pago, factura o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal, lo cual se exigió en uno de sus establecimientos de comercio y en su página web.

En otro de los asuntos, la SIC advirtió que no exhibieron el aviso de disponibilidad de vueltas correctas en el área de cajas registradoras, lo cual impidió que los consumidores comprendieran de manera sencilla el derecho que les asistía a recibir vueltas exactas al momento de realizar la transacción.

La entidad resaltó que esto se da tras las visitas de inspección ejecutadas en los establecimientos de comercio Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de Almacenes Éxito.

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.