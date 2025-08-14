La empresa Primax Colombia será adquirida por UNO Corp, propietaria de Biomax / Primax Colombia

El cambio de control de la compañía de distribución de combustibles solo se hará efectivo cuando se surta, entre otras condiciones, la autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

Según lo informado por Primax Colombia, ya se oficializó la firma de un acuerdo de compraventa con el grupo centroamericano UNO Corp, a través del cual adquirirá la totalidad de las acciones de la compañía colombiana.

No obstante para que la transacción llegue a buen término, se deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas una relacionada con el régimen de control previo de integraciones empresariales, que deberá aprobar la Superintendencia de Industria y Comercio.

De acuerdo con el grupo centroamericano las compañías continuarán su operación mientras se surte el proceso por parte de la SIC, “Primax y Biomax continuarán operando con normalidad y de forma independiente, manteniendo los más altos estándares de servicio y cumplimiento contractual”, señala la empresa en su comunicado oficial.

Finalmente el Grupo UNO Corp, señaló que esta operación permitirá a Biomax fortalecer su red y ampliar la oferta de productos y servicios en pro del desarrollo del país.