¿Puede el Gobierno intervenir para obtener la ciudadanía en el extranjero? Experta respondió
Carlos González habría recibido apoyo por parte del Gobierno para recibir la ciudadanía en Nicaragua.
Carlos Ramón González. Foto: Colprensa
La experta internacionalista Sandra Borda, estuvo en W Sin Carreta y explicó los procesos que hay detrás para obtener una ciudadanía en el extranjero.
De acuerdo con la experta, no es bien visto que un gobierno interceda en los procesos de ciudadanía o nacionalización de una nación soberana y ajena. No obstante, mencionó que hay solo un caso específico donde esto puede ocurrir.
- Solicitud de asilo por amenaza o persecución
Pronunciamiento de Laura Sarabia
Ante el pronunciamiento de Laura Sarabia, Borda afirmó que tal y como dijo la excanciller es muy probable que no se encuentren documentos sobre el caso de Carlos Ramón González.
No obstante, mencionó que le cuesta creer que este escándalo se haya dado iniciativa del embajador de Colombia en Nicaragua.
“Los embajadores responden a la cancillería y en ocasiones a presidencia”, concluyó.
Escuche la entrevista completa:
