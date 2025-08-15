Putin calificó de “constructivas” y “útiles” las negociaciones con Trump
“Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles”, dijo durante una rueda de prensa conjunta.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes 15 de julio que las negociaciones celebradas en Alaska con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, habían sido “constructivas” y “útiles”.
“Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles”, dijo durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).
Noticia en desarrollo...
