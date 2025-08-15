Versiones cruzadas entre Fiscalía y defensa sobre entrega de pasaporte de Ricardo Bonilla

La diligencia en la que participó el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las instalaciones de la Dijín de la Policía Nacional, en la tarde de este jueves, 14 de agosto, generó versiones contrarias entre la defensa y la Fiscalía.

El abogado Javier Torres, defensor del exministro Bonilla, mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señaló que su cliente puso a disposición su pasaporte, demostrando que no ha salido del país ni pretende hacerlo.

Igualmente, dijo que su cliente acudió a una diligencia de arraigo solicitada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor. No posee bienes de fortuna. Ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado. Y puso su pasaporte a disposición de las autoridades”, aseguró el abogado Torres.

También agregó que “hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía, ratificó y demostró que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar y atender cualquier citación que las autoridades le hagan”.

Esta es la citación:

Desde el equipo de defensa explicaron que Bonilla entregó el pasaporte, pero este no fue recibido por ser un documento de identidad y, en su lugar, entregó una copia.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Fuentes de la Fiscalía, por su parte, advirtieron que la diligencia no se realizó ante investigadores del ente acusador y que no se reunieron con el exministro Bonilla.

También aclararon que no se presentó voluntariamente, sino que fue citado a una “diligencia de reseña y plena identidad y diligencia de arraigo personal, familiar, laboral y social”, en cumplimiento de dos órdenes a policía judicial.

Señalaron que Bonilla no entregó el pasaporte, “solo la fijación fotográfica del documento”.