Actualidad

Vuelve y juega: Bogotá exigió al FOMAG compromiso con la salud de los maestros

Desde el Distrito exigieron acciones que permitan el funcionamiento efectivo del nuevo modelo y se garantice la atención oportuna y de calidad a los docentes de la capital.

Vuelve y juega: Bogotá exigió al FOMAG compromiso con la salud de los maestros

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Educación de Bogotá denunció públicamente la falta de compromiso del Consejo Directivo del FOMAG para resolver la crisis del sistema de salud de los maestros de Bogotá.

Según la Secretaría, este jueves 14 de agosto, en medio de un Comité Regional, “se alertó sobre la situación de cerca de 300 docentes que llevan más de 180 días con incapacidades médicas sin calificación de pérdida de capacidad laboral, lo que vulnera los derechos de los educadores y afecta la prestación del servicio educativo”.

Sumado a esto, en medio de la reunión se llamó la atención sobre la finalización de contratos con prestadores de salud y la falta de una transición ordenada con los nuevos operadores, “situación que ha derivado en mayores demoras en la atención médica de los docentes, así como en la afectación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST”.

También, expusieron que al Comité no llegaron funcionarios de la Fiduprevisora, ni del FOMAG, mientras que el Ministerio de Educación llegó tarde y sin conocimiento del contexto de la reunión.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad