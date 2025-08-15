Vuelve y juega: Bogotá exigió al FOMAG compromiso con la salud de los maestros
Desde el Distrito exigieron acciones que permitan el funcionamiento efectivo del nuevo modelo y se garantice la atención oportuna y de calidad a los docentes de la capital.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Educación de Bogotá denunció públicamente la falta de compromiso del Consejo Directivo del FOMAG para resolver la crisis del sistema de salud de los maestros de Bogotá.
Según la Secretaría, este jueves 14 de agosto, en medio de un Comité Regional, “se alertó sobre la situación de cerca de 300 docentes que llevan más de 180 días con incapacidades médicas sin calificación de pérdida de capacidad laboral, lo que vulnera los derechos de los educadores y afecta la prestación del servicio educativo”.
Sumado a esto, en medio de la reunión se llamó la atención sobre la finalización de contratos con prestadores de salud y la falta de una transición ordenada con los nuevos operadores, “situación que ha derivado en mayores demoras en la atención médica de los docentes, así como en la afectación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST”.
También, expusieron que al Comité no llegaron funcionarios de la Fiduprevisora, ni del FOMAG, mientras que el Ministerio de Educación llegó tarde y sin conocimiento del contexto de la reunión.
