El presidente Gustavo Petro escogió la propuesta enviada por Fuerza Ciudadana

Ingris Padilla gobernadora encargada del Magdalena junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro/ Presidencia.

Ingris Padilla gobernadora encargada del Magdalena junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro/ Presidencia.

Este viernes el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con Ingris Mirelda Padilla García, quien será la Gobernadora encargada del departamento de Magdalena. Esto luego de la inhabilidad en la elección de Rafael Martínez por doble militancia.

Padilla era la actual secretaria del Interior del Magdalena y fue designada como gobernadora encargada desde el la salida de Rafael Martínez.

La nueva mandataria departamental estará al frente del cargo hasta las elecciones atípicas que están programadas para el próximo 9 de noviembre.

