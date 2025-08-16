Seguirán llegando carros de EE.UU: Gobierno posterga cambio de requisitos para importación

El Gobierno, mediante un borrador de Resolución publicado, anunció que postergará hasta agosto de 2026 la entrada en vigor de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques, que tenían en jaque la importación de carros desde Estados Unidos.

Con esto se garantiza que sigan llegando carros desde el país norteamericano.

“Esto significa que durante todo el año 2025 hasta agosto de 2026 dichos reglamentos no entrarán en aplicación en Colombia. En consecuencia, continúa vigente el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’ (FMVSS), garantizando que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales”, señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

La cartera también afirmó que se ha dispuesto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Comercio, adelante un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

Es decir, el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las reglas actuales, y que, incluso cuando entre en vigor la nueva regulación, se garantizará un marco de coexistencia regulatoria que reconozca tanto los reglamentos de Naciones Unidas como los estándares FMVSS.

“El propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos”, afirmó el Ministerio.

Escuche W Radio en vivo: