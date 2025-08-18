Asesinan a trabajador de Ingenio Azucarero en medio de atraco en zona rural de El Cerrito

Cuando cumplía sus funciones como guardavías en un cruce vial de la zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca, un trabajador de un Ingenio Azucarero fue interceptado por delincuentes que le dispararon por quitarle sus pertenencias.

En el lugar se encontraba con uno de sus compañeros, quien salió ileso del hecho.

Le puede interesar ELN niega cualquier responsabilidad en atentado contra Miguel Uribe Turbay

Desde Asocaña informaron que la víctima falleció en la madrugada de este domingo, pese a recibir atención médica en el Hospital San Rafael, donde intentaron salvarle la vida.

“Este hecho doloroso nos enluta y refleja difícil situación de inseguridad que golpea a los trabajadores y a la ciudadanía, expresó toda mi solidaridad y afecto a su familia, a sus compañeros y a la comunidad. Definitivamente no podemos normalizar que la violencia sea el costo de salir a trabajar”, señaló Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

Desde el sector agroindustrial de la caña piden a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para dar con los responsables del crimen. Asimismo, exigen que se garanticen las condiciones de seguridad para sus trabajadores en zonas rurales.

Según cifras de Asocaña, en lo corrido de 2025, seis de sus colaboradores han resultado heridos en atracos y dos han perdido la vida en medio de hurtos.