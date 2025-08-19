Capturan a 5 presuntos miembros de ‘Los Costeños’ por hurto en una joyería en Barranquilla

Barranquilla

La Unidad Básica de Investigación Criminal - UNIPOL de la Policía confirmó que fueron capturadas cinco personas, presuntamente vinculadas al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’ y quienes estarían relacionadas con un millonario hurto en una joyería en Barranquilla.

Según el reporte oficial, en la acción operativa fueron recuperadas joyas avaluadas en aproximadamente $30 millones de pesos.

Asimismo, se realizó la incautación de dos vehículos utilizados para el transporte de los elementos hurtados.

Según la Policía, los capturados registraron antecedentes judiciales por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego, falsedad en documento y violencia intrafamiliar.

Las personas, presuntamente dedicadas al hurto en la modalidad de fleteo y al asalto de joyerías, fueron sorprendidas cuando transportaba el material robado, que estarían relacionados con el hurto ocurrido en un Centro Comercial Le Meridiem.

En el procedimiento fueron recuperadas varias prendas de oro, entre ellas anillos, pulseras, dijes, cadenas y aretes.

“Durante la reacción policial también se logró la captura de otro individuo, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con la que presuntamente participó en el ilícito”, afirmó la Policía.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o munición.